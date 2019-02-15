МЧС Татарстана предупреждает любителей подледной рыбалки об опасных участках на водоемах республики

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Государственной инспекции по маломерным судам РТ отмечают, что местами на некоторых водных объектах наблюдается неоднородный лед, многочисленные промоины и трещины.

«Наша задача выявить эти опасные места и предупредить об этом заранее. Напомню, что существует законодательный запрет на выход на лед толщиной менее семи сантиметров. При его нарушении административные комиссии уполномочены составлять протоколы, влекущие штрафы от полутора тысяч рублей», – сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Он отметил, что специально для любителей подледной рыбалки актуализирована карта опасных участков и обновлены данные по толщине льда на водоемах республики.

МЧС напоминает, что ходить на зимнюю рыбалку в одиночку очень опасно, как и оставаться на льду в темное время суток. Рыбакам рекомендуется следить за переменой погоды, брать с собой шнур длиной от 12 метров с грузом и петлей, а также ручки с металлическими шипами, нож или другой острый предмет, при помощи которого можно будет выбраться на лед в случае провала.

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