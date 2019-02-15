(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Судебные приставы закрыли незаконный детсад в Альметьевске, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Частное учреждение, чья деятельность была признана судом незаконной, находилось в одном из жилых домов города. При этом, руководство детсада от судебного решения о закрытии уклонялось и не впускало приставов в помещение, за что те составили шесть протоколов о нарушениях.

«Исполнительные действия приставов по прекращению деятельности детсада осуществлялись вместе с правоохранительными органами, Управлением образования Альметьевского района и психологами. В итоге деятельность учреждения была прекращена», – рассказала Халимова.

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