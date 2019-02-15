В суд ушло дело полицейских, обвиняемых в доведении до самоубийства Ильназа Пиркина в Нижнекамске

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В суд передано дело полицейских, обвиняемых в доведении до самоубийства Ильназа Пиркина в Нижнекамске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отделения по борьбе с групповой преступностью отдела УМВД России по Нижнекамскому району 33-летнего Рината Ахметшина, 33-летнего оперуполномоченного Михаила Логачева, бывшего участкового 38-летнего Наиля Миндубаева и бывших оперативников 25-летнего Гаделя Рахимова и 31-летнего Игоря Филинова», – рассказал Шептицкий.

Уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Доведение до самоубийства» отправлено на рассмотрение в суд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 19 октября Ильназ Пиркин покончил с собой. Перед этим он отправил родственникам аудиосообщения с извинениями и попросил их найти его телефон. На телефоне была обнаружена предсмертная двадцатиминутная видеозапись. Ильназ рассказывал о своей жизни. В том числе он обвинил полицейских в жестоких пытках.

По версии следствия, полицейские незаконно удерживали молодого человека в служебном кабинете и требовали от него признания в совершении серии автомобильных краж. Молодому человеку угрожали убийством и подвергали пыткам.

В результате 25 октября Миндубаев, Рахимов и Филинов были задержаны по подозрению в превышении служебных полномочий. Тогда, по версии следствия, по указанию Ахметшина в полицию были доставлены владелец похищенной автомагнитолы и его приятель. Полицейские стали требовать, чтобы те признались, будто именно они довели парня до самоубийства из мести. На мужчин также оказывалось как психическое, так и физическое воздействие.

«В процессе расследования были установлены дополнительные эпизоды деятельности обвиняемых. Так, в мае 2018 года Логачев, проводивший проверку по сообщению о развратных действиях на территории одной из школ, выяснил, кто причастен к преступлению, начал ему звонить и требовать 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности, но тот обратился в полицию. При получении денег был задержан знакомый Логачева», – рассказал Шептицкий.

Следователи также выяснили, что в ноябре 2016 года Ахметшин, Логачев и стажер Гарипов применяли насилие против другого жителя Нижнекамска, вынуждая его признаться в умышленном причинении вреда здоровью. В данный момент местонахождение Гарипова устанавливается, он объявлен в федеральный розыск.

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