Министерство юстиции РТ напомнило некоммерческим организациям о годовой отчетности

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Управление Министерства юстиции РТ напомнило некоммерческим организациям и благотворительным фондам о сроках предоставления ежегодной отчетности. Так для всех НО на территории Республики Татарстан последним днем для этого станет 15 апреля 2019 года, а пакет отчетов о деятельности от благотворительных организаций ожидают до 31 марта, сообщается на официальном сайте Министерства.

«Некоммерческие организации обязаны предоставлять отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в документах на сайте Минюста РТ.

Документы могут быть предоставлены либо в виде почтового отправления, либо через Интернет на ресурсах Минюста, предназначенных для размещения отчетов.

Министерство юстиции РТ также напоминает, что документы по отчетности организаций и фондов предоставляются в тот же срок, что и в налоговые органы.

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