ДУМ РТ начал сбор средств для семьи погибшего имама-мухтасиба Муслюмовского района

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В связи с многочисленными обращениями, которые начали поступать от граждан, ДУМ РТ открыло счет для пожертвований семье погибшего в ДТП имама-мухтасиба Муслюмовского района РТ Венера хазрата Муратова. Эта информация размещена на сайте Духовного управления мусульман РТ.

«Дженаза-намаз состоится завтра, в 10.00 часов в селе Аю Мензелинского района. Его проведет муфтий Камиль хазрат Самигуллин», — сообщается на сайте.

Авария произошла на трассе Москва — Уфа в Мамадышском районе РТ. У имама остались жена и шестеро детей.

Реквизиты для пожертвований можно узнать по ссылке.

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