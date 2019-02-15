Горсть земли и отвар колючки: в Автограде к 30-летию вывода войск из Афганистана открылась выставка

(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ»). В Историко-краеведческом музее Набережных Челнов представили экспозицию, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Создателем экспозиции стал участник боевых действий в Афганистане, руководитель музея боевой славы «Гиндукуш» Тукаевского района Татарстана Айбулат Якупов.

Среди экспонатов есть вещи, которые принадлежат самому организатору выставки. Например, горсть земли в спичечный коробок Якупов положил сам, когда покидал Афганистан. Все 30 лет он хранил ее в память об участии в войне.

Также на выставке представлена армейская фляжка, в которых советские солдаты хранили питьевую воду с добавлением отвара из верблюжьей колючки. Командиры строго следили за тем, чтобы отвар был у каждого бойца, так как он был необходим для профилактики дизентерии и других инфекций.

Вызывает интерес посетителей и созданная в те годы карта Афганистана, которую один из работников КАМАЗа привез в Челны из военной командировки, где обучал солдат особенностям ремонта бронетранспортеров и грузовиков.

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