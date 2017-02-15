Команда Рустама Минниханова выиграла хоккейный гала-матч на Российском инвестиционном форуме

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сборная Правительства России — команда «Феникс», возглавляемая Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым выиграла хоккейный гала-матч среди участников Российского инвестиционного форума со счетом 7:4. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Соперником «Феникса» стала команда «РИФ» — сборная бизнесменов-участников форума. Игру организовали при поддержке фонда «Русконгресс».

Под началом Рустама Минниханова на лед вышли глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы Минсвязи РФ Алексей Соколов и другие. На льду команды провели три периода по 20 минут.

Отмечается, что самой результативной в матче стала первая пятерка «Феникса».

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