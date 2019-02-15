«Рубин» расстался с Чико Флоресом

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» и 31-летний испанский защитник Хосе Мануэль Флорес (Чико Флорес) расторгли контракт по соглашению сторон, информирует клубная пресс-служба.

Расставание с испанцем стало очевидным еще в конце прошлого года, когда Чико перестал попадать не только в основной состав, но даже перестал участвовать в тренировках первой команды. В итоге провел Чико Флорес за «Рубин» всего 8 матчей, последний в октябре.

Не ездил испанец и на зимние сборы казанцев в турецкий Белек. Официально он занимался с молодежным составом, но есть основания полагать, что он с осени уже был вне рядов «Рубина», вступив в сложные переговоры с клубом на предмет расставания.

Флорес перешел в «Рубин» из «Гранады» в июне 2018 года в качестве свободного агента — формально бесплатно. Про условия расставания информации пока нет. Тренерский штаб «Рубина» планировал, что Чико станет заменой в центре обороны ветерану Сесару Навасу, завершившему на днях игровую карьеру. Но более молодой испанец надежд Курбана Бердыева не оправдал.

Ранее из-за долгов клуба его покинули голкипер Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов и Сердар Азмун, а Гекдениз Карадениз продолжает судиться с «Рубином».

На данный момент самыми дорогими игроками команды, по данным авторитетного портала transfermarkt.dе, являются полузащитники Игорь Коновалов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, защитник Егор Сорокин — их трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро. В 2,5 млн евро немцы оценивают хорватского защитника Филипа Уремовича, в 2 млн — защитника Владимира Граната и голкипера Ивана Коновалова.

Уход Флореса стал очередным шагом в кампании «Рубина» по облегчению зарплатной ведомости.

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