Черняк о новом курортном сборе в Крыму: Отдыхаете и у вас все хорошо – с вас 10 рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). С этого года для туристов в Крыму начнёт действовать туристический сбор, который введут с 1 мая по 30 сентября сразу несколько городов. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк на пресс-конференции в Казани.

«Самое неприятное — с этого года начинает действовать курортный сбор в размере 10 рублей за полные сутки. Сбор введут Ялта, Феодосия, Алушта и Судак. Он действует с 1 мая по 30 сентября», — сказал спикер.

21 категория граждан освобождена от уплаты сбора. Это дети в возрасте до 18 лет, сопровождающие на лечение, участники соревнований, участники ВОВ, инвалиды и пр.

«Вы приехали отдохнуть, и у вас в жизни все хорошо — с вас 10 рублей. Думаю, что эта печальная весть не очень расстроила вас. Япония в этом году ввела сбор на въезд и выезд из страны», — сказал Алексей Черняк.

IV Региональный туристический форум проходит в Казани 15-16 февраля. Региональный туристический форум проводится по инициативе туроператора «Интурист» при поддержке Федерального агентства по туризму и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, а также министерств и комитетов по туризму городов проведения. В работе форума принимают участие представители 1 тыс. турагентств.

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