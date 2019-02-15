За январь в Татарстане почти на 30% увеличилось число дольщиков

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). За январь 2018 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 1 тыс. 534 договора долевого участия, что почти на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Что касается зарегистрированных договоров долевого участия, то здесь произошел существенный рост. Так, если в 2018 году в этом же месяце общее количество зарегистрированных договоров долевого участия составляло 1 тыс. 191, то уже в этом году — 1 тыс. 534», — отметили в татарстанском Росреестре.

Кроме того, значительно увеличилось общее количество зарегистрированных прав на машино-места. В январе 2019 года их было 138, а в январе 2018-го — всего 2.

За первый месяц этого года Росреестр Татарстана зарегистрировал 6 тыс. 79 договоров купли-продажи на жилые помещения, годом ранее 5 тыс. 560.

По сравнению с 2018 годом общее количество зарегистрированных в январе 2019 года ипотек осталось практически на прежнем уровне — 8 тыс. 899, из них по кредитным сделкам — 5 тыс. 172.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.