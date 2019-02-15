В 2018 году количество кассаций в Поволжский арбитраж выросло на 12%

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). В прошлом году в Арбитражный суд Поволжского округа (АС ПО) поступило более 13 тыс. кассационных жалоб на судебные акты нижестоящих арбитражей. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 12,1%. Такие данные прозвучали на отчетном собрании Поволжского арбитражного суда.

«При этом сам АС ПО рассмотрел 10 тыс. 690 дел, что на 10,3% больше, чем в 2017 году», — сообщил участникам собрания председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов.

Он также отметил повышение средней нагрузки — с 24 ежемесячных дел в 2017 году до 25 дел в 2018 году на каждого судью АС ПО.

По словам Глазова, чаще всего в прошлом году проходили разбирательства о неисполнении обязательств по договорам — их доля в общем числе превысила 37%. Другими «популярными» видами дел стали банкротства (23,4% от общего числа), оспаривание ненормативных актов (8,3%), а также земельные споры (8,1% от общего количества дел).

«Таким образом, показатель рассмотрения дел о банкротстве на протяжении 2016 — 2018 годов вырос на 8,5%. При этом по сравнению с 2017 годом прирост банкротных дел составил более 5%, в то время как процент рассмотрения всех остальных категорий незначительно снизился», — отметил Юрий Глазов.

В заключение присутствующим озвучили данные по банкротствам физлиц и предпринимателей в регионах присутствия Поволжского арбитража. В Татарстане количество таких дел в прошлом году выросло на треть — с 692 разбирательств в 2017 году до 994 дел по итогам 2018 года. Лидером по приросту банкротств стала Самарская область, где с 2017 года показатель вырос почти вдвое — с 992 до 1,7 тыс. дел.

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