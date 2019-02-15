В Алексеевском районе РТ врачам предоставят несколько квартир арендного жилья

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Алексеевском районе врачам будет предоставлено арендное жилье – об этом сообщил глава района Сергей Демидов на встрече с медицинскими работниками, пишет газета «Заря».



Глава района поблагодарил медицинских работников за каждодневный труд. Он отметил, что в строящемся многоквартирном доме в микрорайоне «Просторный» запланировано выделить несколько квартир арендного жилья для медицинских работников. Также, по словам руководителя района, в этом году усилят работу по трудоустройству «целевиков» и продолжат реализацию грантовой поддержки медработников.



На итоговом совещании медики района оценили ушедший год и наметили планы на новый. В совещании приняли участие замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов и главный врач Алексеевской ЦРБ Ильдар Фахрутдинов.





После доклада главврача Ильдар Фатихов дал оценку медицинской сфере. Он положительно оценил, что в районе развивается медицинская инфраструктура. В 2018 году открылись два фельдшерско-акушерских пункта в селах Степная Шентала и Тиган Буляк; прошел капитальный ремонт в здании женского отделения, детской и стоматологической поликлиниках.



В рейтинге качества медобслуживания район поднялся на пять пунктов и занимает 20-е место. По мнению замминистра, Алексеевский район может войти в десятку лучших. Также Ильдар Разинович отметил, что медикам необходимо усилить работу с населением трудоспособного возраста и основной акцент сделать на профилактике и раннем выявлении заболеваний.



«Необходимо работать над повышением среднего уровня жизни у мужчин с 63 до республиканского уровня – 69 лет», – отметил Ильдар Фатихов.



В конце совещания наградили лучших сотрудников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.