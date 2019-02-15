В Набережных Челнах влюбленную пару поженили в едущем трамвае

(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в День Святого Валентина влюбленных поженили в трамвае, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

14 февраля по Набережным Челнам курсировал необычный трамвай, пассажирами которого стали участники Instagram-конкурса о самой романтичной и необычной истории любви. Во время посадки они получили билеты, которые участвовали в розыгрыше сертификатов на романтический ужин в ресторане. В итоге обладателями счастливых билетов стали пять пар.

Среди пассажиров трамвая были не только молодые пары, но и те, за плечами у кого десятки лет совместной жизни.

Трамвай влюбленных сделал пять рейсов. В течение 40 минут, которые длилась поездка, пассажиры принимали участие в конкурсах, фотосессиях и розыгрышах. А в одной из поездок работники ЗАГСа провели церемонию бракосочетания. Обменяться кольцами в трамвае решились Лейсан и Данияр Фарухтдиновы.

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