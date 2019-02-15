Татар-информ

15 февраля 2019, 11:42

Экономика и финансы

По Стратегии пространственного развития Татарстан вошел в Волго-Камский макрорегион

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Экономика и финансы

По Стратегии пространственного развития Татарстан вошел в Волго-Камский макрорегион

Медведев поделил страну на 12 макрорегионов.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития до 2025 года, согласно которой в стране сформированы 12 макрорегионов. Татарстан вошел в Волго-Камский макрорегион. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства РФ.

«В Волго-Камский макрорегион входят республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская области», — говорится в тексте документа.

Для каждого субъекта РФ перечислены перспективные отрасли развития. Для Татарстана это: добыча полезных ископаемых; производство машин и оборудования, химических веществ, кокса, нефтепродуктов, электроники и лекарств, а также деятельность в области информации и связи, туризм.

Татарстан был назван перспективным центром экономического роста, в котором сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня.

Согласно документу, муниципальные образования РТ, специализирующиеся на добыче нефти и природного газа, включены в перечень минерально-сырьевых центров, которые обеспечат вклад в экономический рост России более 0,2% ежегодно. Также планируется, что аналогичный рост обеспечат районы республики, специализирующиеся на сельском хозяйстве, которые вошли в перечень агропромышленных центров. 

Среди основных направлений пространственного развития России фигурирует приоритетное развитие скоростных транспортных коммуникаций, в том числе строительство участков ВСМ Москва — Казань.

Кроме того, Казань, Нижнекамск и Набережные Челны вошли в перечень перспективных центров экономического роста. Планируется, что татарстанская столица обеспечит вклад в экономический рост Российской Федерации более 1% ежегодно.

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