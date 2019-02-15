Хакеры взяли на себя ответственность за массовые сбои «ВКонтакте»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Группа хакеров взяла на себя ответственность за прошедшие ночью в четверг массовые сбои в соцсети «ВКонтакте». Об этом они написали в одной из групп в соцсети.

«В статью был встроен скрипт, который постил ссылку во все администрируемые группы и на личную страницу пользователя. Пока пользователь читал текст, он выполнялся, при этом личные данные никуда не утекали», — рассказали хакеры.

Пользователям приходили личные сообщения со ссылкой, при нажатии на которую от их имени публиковалась одна и та же запись, составленная из новостей с портала AKKet. По словам хакеров, комментарии к записям случайным образом генерировались из отзывов к программе «ВКонтакте» в Google Play и AppStore.

Хакеры отметили, что пошли на этот шаг из-за того, что руководство соцсети не выплатило им вознаграждение за поиск и устранение уязвимостей в коде. Они специально не стали сообщать о последней ошибке, которой и воспользовались, чтобы напомнить о себе.

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