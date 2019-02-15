В Доме Дружбы народов РТ отпразднуют 25-летие чувашской газеты «Сувар»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 16 февраля в Доме Дружбы народов Татарстана состоится празднование 25-летия республиканской общественно-политической газеты чувашей Татарстана «Сувар». На празднике выступит знаменитый ансамбль «Сявал» из Чебоксар, сообщают организаторы события.



В этот же день в Чебоксарах состоится форум чувашской молодежи. Газета «Сувар» продолжает славные традиции старейшего нерусскоязычного издания России «Хыпар» (Весть), первый номер которого вышел 113 лет назад в Казани.



Название газеты «Сувар» связано с древним названием этноса – то есть чувашей. На сегодняшний день газета занимает достойное место среди чувашскоязычных изданий России. Издание стало первым, кто зарегистрировал свое электронное СМИ.



В рамках празднования юбилея также запланированы круглый стол редакторов, конференция читателей, собкоров и торжественная часть.



Праздник начнется в 14.00.

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