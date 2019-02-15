Инвесторы помогут субъектам РФ в реализации региональных проектов по экспорту сельхозпродукции

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Инвесторы и государство помогут субъектам РФ в реализации региональных проектов по увеличению производства и экспорта сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

Минсельхозом России совместно с субъектами РФ проведена работа по определению тех продуктовых позиций, которые обладают значительным экспортным потенциалом. На основе такого анализа сформированы паспорта региональных проектов по увеличению объемов производства и поставок продукции АПК за рубеж.

«Их реализация будет осуществляться как с помощью мер господдержки, так и с привлечением инвестиций со стороны бизнеса», – отмечается на сайте аграрного ведомства.

Как заявил журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Российском инвестиционном форуме, в Минсельхоз поступило уже более 500 заявок с описанием инвестпроектов, направленных на увеличение сельхозпроизводства. В перспективе до 2024 года их реализация позволит направлять на экспорт продукцию на сумму порядка 18 млрд долларов, уточняет пресс-служба министерства.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Минсельхозом России поставлена задача к 2024 году увеличить экспорт сельхозпродукции по Республике Татарстан вдвое – до 360 млн долларов в год.

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