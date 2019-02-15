(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах установят стелу, посвященную 40-летию Нижнекамской ГЭС. Соотвествующий заказ размещен на сайте госзакупок РФ.

Стела в виде скульптурной композиции будет установлена на пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Хусаина Ямашева. Стартовая цена работ составляет 10,8 млн рублей. Заказ должен быть выполнен до конца мая текущего года.

Нижнекамская ГЭС является уникальным и единственным энергетическим предприятием в республике, подключенным к ЕЭС России. Благодаря предприятию, входящему в холдинг «Татэнерго», жители региона бесперебойно снабжаются электроэнергией. Отсчёт деятельности Нижнекамской ГЭС ведется с 1979 года, когда был пущен первый гидроагрегат.

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