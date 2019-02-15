В Верховном суде РТ отобрали присяжных по делу об убийстве темнокожего студента КФУ

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Верховном суде Республики Татарстан состоялся отбор присяжных заседателей, которым предстоит решить судьбу подсудимых по делу об убийстве темнокожего студента КФУ.

На скамье оказались 22-летний Руслан Архипов, 19-летний Роман Халилов, 25-летний Ростислав Малахов и 21-летний Адель Аскаров. Их дело насчитывает 66 томов.

В обвинении, предъявленном молодым людям, значится с десяток уголовных статей. Больше всего эпизодов за Халиловым и Архиповым, которых считают причастными к убийству 24-летнего темнокожего студента КФУ из республики Чад Махджуба Тиджани Хассана. Иностранец был убит 16 февраля 2017 года. Как предполагает следствие, причиной нападения стала межнациональная ненависть.

Кроме этого, Архипов и Халилов обвиняются в умышленном уничтожении имущества, разбое и хулиганстве. Всех фигурантов дела следствие считает виновными также в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, унижении человеческого достоинства и организации экстремистского сообщества. Малахову, помимо прочего, предъявили обвинение в заведомо ложном доносе и применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани дело неонацистов, убивших темнокожего студента КФУ, рассмотрит суд присяжных.

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