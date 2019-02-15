(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На пожаре в Пестрецах из-за непотушенной сигареты погибли пожилая женщина и ее сын, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в частном доме на Космонавтов случился пожар. Пожарных встретили очевидцы, которые предупредили, что в доме могут находиться хозяева», – сообщили в МЧС.

В процессе разведки огнеборцы ПСЧ № 126 обнаружили в задымленной прихожей 71-летнего мужчину без сознания. Его вынесли на воздух и передали врачам.

Проникнув через окно в спальню, пожарные нашли тело 69-летней хозяйки дома, тело 48-летнего сына погибшей обнаружили под кроватью.

Через 40 минут пожар был потушен полностью. В результате выгорела спальня в доме, частично обгорели потолочные перекрытия в зале и кухне. Спасенного мужчину госпитализировали с отравлением дымом и термическими ожогами в состоянии комы.

Как выяснилось, сожительница погибшего мужчины отправилась утром на работу. Днем она созванивалась с ним и поняла по голосу, что он не трезв – днем ранее их сосед получил пенсию и пришел в гости. Все они курили в доме, что и стало, по предварительной версии, причиной пожара.

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