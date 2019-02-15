Татар-информ

15 февраля 2019, 11:04

Здоровье и средаНаука и образование

Впервые в Казани вручат именную стипендию профессора Давыда Менделевича

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Здоровье и средаНаука и образование

Впервые в Казани вручат именную стипендию профессора Давыда Менделевича

На получение премии номинированы аспиранты и ординаторы КГМУ, в котором работал известный психиатр и заслуженный врач Татарстана.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Завтра в Казани впервые вручат именную стипендию профессора Давыда Менделевича, которую инициировали его сыновья — депутат Госдумы России Борис Менделевич и завкафедрой медицинской психологии КГМУ Владимир Менделевич. Об этом сообщает пресс-служба КГМУ.

«16 февраля в Казани впервые будет вручена именная стипендия профессора Д. Менделевича. Церемония состоится в день рождения профессора. Номинантами на получение премии стали аспиранты и ординаторы Казанского государственного медицинского университета, в котором работал заслуженный деятель науки и заслуженный врач Татарстана, завкафедрой психиатрии и наркологии, профессор Давыд Менделевич», — говорится в сообщении.

Премия вручается за особые успехи в учебе и научной работе. Ожидается, что стипендия станет ежегодной.

«Для многих студентов медицинского университета мой отец стал наставником: он ввел их в профессию, а некоторым помогал и в работе. Десятилетиями он обучал будущих психиатров, многие из которых и сейчас ведут успешную практику», — сказал сын заслуженного врача Татарстана, депутат Госдумы от РТ Борис Менделевич. 

Он выразил надежду, что стипендия даст аспирантам и ординаторам возможность развивать свои навыки и стать такими же яркими представителями своей профессии, как Давыд Менделевич.

В день рождения профессора в КГМУ также откроется лекционная аудитория имени Давыда Менделевича. В мероприятии будет участвовать ректор КГМУ Алексей Созинов. Затем для медиков выступит с лекцией член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук Юрий Александровский.

Давыд Моисеевич Менделевич более 60 лет своей жизни посвятил психиатрии. Он написал свыше 230 научных работ, которые сегодня известны по всей России и за ее пределами. Под его руководством защищены четыре докторских и 17 кандидатских диссертаций.

Заслуженный врач Татарстана ушел из жизни 26 июля прошлого года после продолжительной болезни.

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