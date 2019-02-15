В Татарстане за искажение церковных учений священника лишили сана

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстане за искажение церковных учений священника Владимира Головина лишили сана. Об этом сообщается на сайте татарстанской митрополии.

Дело о лишении священного сана протоиерея Владимира Головина было рассмотрено 14 февраля на заседании Епархиального суда Чистопольской епархии. Принятое решение было утверждено епископом Чистопольским и Нижнекамским Парменом.

Как следует из документа, суд признал Головина виновным в противопоставлении себя Церкви, внесении смущения в среду верующих и искажении учения Церкви о молитве. Кроме этого, экс-священника обвинили в упорном непослушании правящему архиерею и клевете.

Головина неоднократно предупреждали и призывали к покаянию, однако эти меры никак не повлияли на него.

На сайте митрополии сообщается, что экс-протоиерей служил в Болгаре, где призывал людей к «соборной молитве по соглашению», которая отличается от традиционной частной благочестивой практики. У руководства Чистопольской епархии данная практика вызвала обеспокоенность, так как она отличается от традиционной и может привести ее участников к изоляции от остальных православных.

Головин вел свой канал на «Ютьюбе», куда выкладывал видео со своими проповедями, граничащими с кощунством и глумлением над Христом.

«В беседе с молодежью он призывал слушателей представить физиологические отправления. Даже само по себе обращение к теме справления естественных потребностей в «духовной» беседе в высшей степени неуместно для православного священника, а если еще учесть, что протоиерей Владимир настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе и присутствовавшим на беседе девушкам, подробно представить, как мужчина совершает физиологические отправления, то это к тому же и безнравственно», – сообщается на сайте митрополии.

Руководство митрополии считает, что хуже всего то, что Головин приложил эту тему к образу Иисуса Христа, чем вызвал потрясение и справедливое возмущение множества православных.



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