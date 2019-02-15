Торжественный митинг в память погибших в Афганистане в Казани впервые прошел в парке Победы

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В честь тридцатой годовщины вывода советских войск из Афганистана ветераны войны собрались в парке Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Торжественное мероприятие впервые проводится в этом месте, в прошлые годы ветераны афганской войны собирались у памятника воинам-афганцам, который находился у здания «Татмедиа».

«Мы собрались здесь, в этот знаменательный день, чтобы почтить память погибших. Уважаемые друзья, уважаемые ветераны, низкий вам поклон за тот подвиг, который вы тогда совершили», – обратилась к собравшимся заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Проводить мероприятие в парке Победы решили неслучайно. Именно здесь в скором времени должен появиться новый памятник воинам-интернационалистам.

«Сюда съехались кадеты и студенты из разных районов республики. После открытия мероприятия будет награждение. По традиции мы потом поедем на кладбище возлагать цветы погибшим солдатам», – рассказал председатель правления регионального отделения ветеранов войны в Афганистане Евгений Кабыш.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало эскизы будущего памятника. Напомним, что старый памятник демонтировали весной прошлого года. Он находился у здания «Татмедиа» на улице Декабристов.

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