«Танеко» будет выпускать более 3 тыс. тонн бензина в сутки

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). АО «Танеко» планирует выпускать более 3 тыс. тонн автомобильного бензина в сутки. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов во время пуска нового производства и фирменных бензинов в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова. Она составит более 1,1 млн тонн в год, сообщает издание «Нефтяные вести».

«Ежесуточно планируется выпускать более 3 тыс. тонн бензина. Отсюда каждый день будет уходить эшелон с самым современным топливом. Во многом это стало возможным благодаря личной поддержке руководства страны и системным решениям, принятым на государственном уровне по стимулированию отечественной нефтеперерабатывающей промышленности», — подчеркнул Наиль Маганов.

В течение этого года на производстве «Танеко» запланирован старт установки ЭЛОУ-АВТ-6, с помощью которой завод должен перерабатывать 15 млн тонн нефти в год. В том числе было принято решение о строительстве оборудования для выпуска ранее не производимой в России нефтехимической продукции.

Нижнекамские нефтяники справляются с поставленной перед ними в 2011 году задачей Правительства РФ об увеличении производимых бензинов на НПЗ.

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