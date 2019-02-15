ТПП РТ: За 27 лет работы мы несильно продвинулись в поддержке предпринимателей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). За более чем 20 лет в стране серьезно не продвинулись в поддержке предпринимателей. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявил председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) РТ Шамиль Агеев.

«Ситуация идет такая: мы за 27-летний опыт работы в поддержке предпринимателей серьезно не сдвинулись. Где-то даже больше зажались. Сейчас любая организация может штрафовать. Одни штрафы кругом! Вы работайте на предупреждение, на помощь», — поделился мнением председатель правления ТПП РТ.

По его словам, в России и Татарстане голос предпринимательского сообщества не всегда слышен, а меры поддержки, созданные правительством, иногда не срабатывают, поскольку институты развития страны действуют разобщенно.

«Будете смеяться. Недавно был день рождения Рафаэля Хакимова (директор Института истории им. Марджани АН РТ — прим. Т-и). У меня есть его брошюра с нашими статьями 20-летней давности о проблемах предпринимательства. Убирай дату — сейчас все то же самое», — отметил председатель правления ТПП РТ.

Необходимо находить формы и методы, чтобы отражать интересы предпринимателей. Однако подчас и сами представители бизнеса не привыкли обращаться за поддержкой к государству — такой менталитет, заключил Агеев.

Интервью с председателем правления ТПП РТ Шамилем Агеевым выйдет на сайте sntat.ru завтра, 16 февраля. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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