В «Казань Экспо» состоится региональный этап VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер»  

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В выставочном центре «Казань Экспо» сегодня состоится региональный этап VII интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

«Для участия в конкурсе заявлено 24 проекта, которые подготовили школьники и студенты», – рассказал начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин.

По его словам, три проекта поступило от учеников образовательных организаций – Красногорской средней общеобразовательной школы Мамадышского района, Матюшинской СОШ Верхнеуслонского района и Шушмабашской СОШ Арского района РТ. Девять проектов получено от учреждений профессионального образования – это Арский агропромышленный профессиональный колледж, Буинский ветеринарный техникум, Кукморский аграрный колледж, Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы Тукая, Тетюшский сельскохозяйственный техникум, Сабинский аграрный колледж и Мензелинский сельскохозяйственный техникум. Еще 12 проектов представили студенты Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины.

Цель мероприятия – содействие развитию у школьников и студентов навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде, а также выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в процесс разработки и реализации бизнес-проектов по развитию сельских территорий.

Команды-победители будут удостоены дипломов и памятных подарков, участники получат сертификаты-рекомендации для поступления в Казанский государственный аграрный университет. Кроме того, авторы лучших проектов могут стать участниками финала интеллектуальной игры «Начинающий фермер», который пройдет в Москве весной этого года, отметил Наиль Хамидуллин.

Мероприятие проводится Татарстанским региональным отделением ОМОО «Российский союз сельской молодежи» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и Казанского государственного аграрного университета.

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