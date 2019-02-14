Директор музея Джалиля Назира Фаттахова: «Моабитских тетрадей» может быть около десятка

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Марат Мубаракшин). Директор музея-квартиры Мусы Джалиля Назира Фаттахова полагает, что в госархивы в Москве были доставлены всего 9 тетрадей из цикла «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля. Об этом она рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Точное число тетрадей назвать невозможно. На основе воспоминаний, документов мы можем полагать, что количество “Моабитских театрадей” должно быть больше. В 1946 году в Италии советскому разведчику Николаю Горшкову были переданы 9 тетрадей. Он их отправил в Москву. Известно, что они дошли. Место происхождения документов, факт их получения зарегистрированы. Они связаны с немецким архивом», — сказала Назира Фаттахова.

По ее словам, до сих пор не найдены все части цикла. «Мы надеемся, что будут обнаружены новые “Моабитские тетради”. Но не все архивы пока открыты», — отметила она.

Сегодня известны два блокнота из цикла «Моабитские тетради», они написаны с использованием арабской и латинской графики. Два рукописных сборника поэта-героя Мусы Джалиля содержат 93 стихотворения. Эти тетради хранятся в фонде Национального музея в Казани.

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