Пожар на Кемеровской в Казани случился из-за неправильного использования электрооборудования

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Пожар на Кемеровской в Казани случился из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме № 4 на Кемеровской улице. Пламя целиком охватило здание и надворные постройки и перекинулось на кровлю соседнего дома, находившегося в двух метрах от горящего», – рассказали в МЧС.

Пожарных ПСЧ № 3 на месте встретила хозяйка дома, она рассказала, что внутри никого нет. Через 20 минут огнеборцы справились с огнем.

В результате никто не погиб и не пострадал. Нежилой частный дом и надворные постройки сгорели целиком. Огонь повредил кровлю и внутреннюю обшивку соседнего дома.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительной версии, он произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожар на Кемеровской попал на видео.

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