На Камский лыжный марафон съедутся участники из 45 городов России

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 17 февраля в Набережных Челнах стартует Камский лыжный марафон. Массовый лыжный забег начнется у остановки «Лесная» на территории парка «Прибрежный» в 10:30, сообщает пресс-служба TIMERMAN.



На марафон съедутся более 800 лыжников из 11 регионов и 45 городов России. Традиционно 40% регистраций – спортсмены из Татарстана, более 20% приедут из Удмуртской республики, также будут лыжники из Москвы, Марий Эл, Башкортостана, Оренбурга и других городов.



На дистанцию 50 километров заявлено более 80 участников, где почти 100% составляют мужчины. Женщины предпочитают дистанции 15, пять и два километра – на последнюю дистанцию зарегистрировалось 38%.

«38 юных спортсменов преодолеют дистанцию в 500 метров», – отметили организаторы.



Участники могут зарегистрироваться и узнать расписание забегов на сайте организаторов TIMERMAN https://timerman.org/.

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