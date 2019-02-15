Рустам Минниханов опубликовал видеоролик со стихами Мусы Джалиля ко дню рождению поэта

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Ко дню рождения легендарного поэта Мусы Джалиля Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик со стихами татарского автора.

Под медленную и меланхоличную музыку голос за кадром зачитывает стихотворение поэта «Тау елгасы». Единственный герой — молодой человек — стоит на берегу, а затем берет лодку и доплывает до середины реки. Чем дальше он проплывает и оглядывается, любуясь осенним лесом, тем легче становится у него на душе и ярче улыбка. В кадре мелькают красивые пейзажи родных просторов, момент, в который широкую реку переплывает лось.

Пользователи соцсети одобрительно отозвались о ролике: «Бальзам для души... кунэль дулкына...», «Очень красиво», «Родные просторы».

Сегодня в Татарстане отмечают 113-летие со дня рождения татарского поэта. Мероприятия, посвященные памяти Мусы Джалиля, пройдут в различных городах Татарстана и страны.

Татарский поэт начал писать стихи еще в детстве. В 1942 году Муса Джалиль отправился на фронт, где работал военным корреспондентом в редакции газеты «Отвага». В результате тяжелого ранения был захвачен в плен. В феврале 1944 года нацистский суд приговорил поэта и десять его товарищей к смертной казни.

Джалиль посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

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