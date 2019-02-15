На участие в выставке «Госзаказ» Госкомитет РТ по закупкам потратит 14 млн рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). На участие в выставочном форуме «Госзаказ – за честные закупки», проходящем в Москве, Татарстан выделит 14 млн рублей бюджетных средств. Тендер был размещен 14 февраля на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, площадь выставочного стенда Татарстана должна составить от 125 до 135 кв. метров. Аренда такой площадки на территории столичного ВДНХ ЭКСПО обойдется республике в 2,4 млн рублей. Сам стенд будет идентифицировать Татарстан через отличительные бейджи, символы и постеры, не создавая ощутимых рамок и перегородок, говорится в техзадании к проекту.

На стенде будут представлены достаточно разнообразные угощения. Делегация из Казани накормит посетителей своего стенда чиабаттой с тигровыми креветками, французским сыром мимолет, ростбифами с паприкой и филе мурманского лосося. На все кейтеринг-услуги за три дня проведения фестиваля будет потрачено свыше 400 тыс. рублей.

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