В Нижнекамске выпустят шины для грузовиков нового поколения

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамский шинный комплекс выпустит цельнометаллокордные шины нового поколения. Об этом сообщается на официальном сайте компании «Татнефть».

Новые модели предназначены для грузовых автомобилей. Разработчики учли, что шины будут эксплуатироваться на региональных дорогах и магистралях. Новые модели шин «Нижнекамскшина» поступят в продажу в марте 2019 года.

ПАО «Нижнекамскшина» входит в состав Шинного комплекса ПАО «Татнефть». Компания выпускает шины для всех видов автомобильного транспорта: для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, сельскохозяйственной и специальной техники.

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