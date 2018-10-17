Российский венчурный форум-2019 впервые пройдет на «Казань Экспо»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Российский венчурный форум-2019 состоится в Казани 11 апреля в выставочном центре «Казань Экспо», сообщили организаторы мероприятия — Инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) РТ и Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ).

«РВФ 2019 — самое масштабное событие страны для высокотехнологичных предпринимателей и инвесторов, одними из главных тем которого станут Blockchain и FinTech», — сообщили в ИВФ РТ.

По словам организаторов, ежегодно на форум регистрируется около 2 тыс. 500 участников, и более 150 спикеров, в числе которых представители самых известных финансовых структур, корпораций и частных фондов, а также более 500 успешных предпринимателей и молодых новаторов.

В рамках экспозиции инвестсообществу представят полсотни стартапов, 10 из них отберут для участия в программе акселерации. Призовой фонд этой программы составит 200 млн рублей.

На форуме также выступят российские и международные эксперты, которые обсудят перспективы криптовалют в России, механизмы развития венчурного предпринимательства и альтернативные возможности финансирования технологических компаний.

Ожидается выступление Президента Татарстана Рустама Минниханова, помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, гендиректора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова, советника гендиректора Малазийской корпорации развития биоэкономики Закри Абдул Хамида, гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, гендиректора ООО «Сколково — Венчурные инвестиции» Василия Белова и других.

В прошлом году на участие в форуме зарегистрировалось 542 проекта из 24 стран. С 2000 года в нем приняли участие 1 тыс. 120 спикеров, 18 тыс. участников из 70 городов России и более чем 30 стран мира.

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