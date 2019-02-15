Автогонщики покажут искусство пилотирования на льду на этапе чемпионата России в Набережных Челнах

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В эти выходные Набережные Челны примут Всероссийские соревнования по зимним трековым автомобильным гонкам, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Соревнования будут включать в себя 3-й этап чемпионата России и 3-й этап Кубка России. Спортсмены определят быстрейших в зачетной группе N-1600 и в дивизионе «Национальный». Кроме того, традиционно во время соревнований пройдут «Кубок Салавата» и этап республиканского чемпионата по гонкам — спортсмены определят лучшего в классе А-1600.

Заявки для участия подали 24 автогонщика со всей России — в Автоград съедутся спортсмены из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Чебоксар и других городов.

Зрители соревнований смогут увидеть, как гонщики показывают искусство пилотирования на льду: они должны балансировать педалями на грани срыва колес в букс, чтобы двигаться по дороге с маленьким коэффициентом сцепления.

Соревнования откроются 17 февраля в 11 часов.

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