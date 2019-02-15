Рустам Минниханов вручил пестречинскому почтальону медаль

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил почтальону передвижного отделения почтовой связи Пестречинского района Вере Ящук почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи РТ». Глава республики наградил ее почетной медалью и подарил цветы, пишет газета «Вперед».



Награждение состоялось на днях в Казани – на итоговой коллегии Министерства информатизации и связи РТ. Это почетное звание было присвоено пестречинке за вклад в обеспечение бесперебойной работы средств связи и улучшение качества обслуживания населения.



Вера Михайловна сделала совместное фото с президентом – и эта памятная фотография получилась на редкость живой. На снимке запечатлены искренние, неподдельные эмоции пестречинской почтальонки и президента.

Почтальон передвижного отделения почтовой связи Пестречинского района Вера Ящук работает в этой сфере 38 лет, 30 из них она посвятила именно «передвижке». Она – долгожданный гость в каждом доме. Ведь именно из ее рук жители получают свежие номера любимых газет, важные письма и приятные посылки.



Четыре раза в неделю Вера Ящук выезжает по 16 деревням района, чтобы доставить населению газеты, письма и посылки, а также раздать пенсию.



«У меня на обслуживании 324 пенсионера, которые всегда рады меня видеть, особенно в день выдачи ежемесячных выплат, – улыбается Вера Михайловна. – Они гостеприимные, общительные, доброжелательные. К сожалению, среди них есть и одинокие, которым необходим человек, который выслушает их печальные и радостные воспоминания, померит давление, и просто подбодрит их теплыми словами поддержки. Таким бабушкам и дедушкам почтальон уделяет особое внимание».



К своим обязанностям Вера Михайловна относится очень ответственно, старается все доставлять вовремя. Ее рабочий день начинается с 7 утра, ведь нужно расписать газеты, аккуратно разложить платежки, чтобы ничего не перепутать и не забыть. К слову, в этой профессии пестречинка оказалась неслучайно, она пошла по стопам матери, которая в свое время трудилась на почте. Сейчас вместе с Верой Ящук работает и ее дочь, правда, на более высоком посту.



«Конечно, я рада, что труд обычного сельского жителя оценивают по достоинству. Вдвойне приятно получать награду от самого Рустама Минниханова. Когда отдаешь своей работе душу и сердце, тогда и благодарность не заставит себя долго ждать», – отметила Вера Михайловна.

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