Ученые обнаружили новую опасность сладкой и жирной пищи

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Ученые из Портлендского государственного университета выяснили, что употребление слишком сладкой или жирной пищи может увеличить риск смерти от сепсиса, сообщают «Известия».

Во время экспериментов на грызунах специалисты обнаружили, что грызуны, которые употребляли большой объем сладкой и жирной пищи, чаще остальных страдали от сепсиса и хронических воспалений, которые могли привести к смерти.

«Такая „диета“ влияет на реакцию иммунитета так, что организм оказывается более восприимчив к сепсису. И в случае его возникновения смерть наступала намного быстрее», — пояснил Брук Нейпир.

Результаты исследования могут помочь в лечении инфекционных заболеваний, считают ученые. Ранее диетологи рассказали, как отказаться от сладкого.

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