В Госдуме создадут рабочую группу по вопросам безопасности газоснабжения жилых домов

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Госдуме создадут рабочую группу по вопросам безопасности газоснабжения, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

Завальный рассказал, что письмо с предложением создать рабочую группу было направлено на имя председателя Госдумы.

Поступившие от депутатов предложения в сфере обеспечения безопасности газоснабжения должны быть максимально учтены, считает председатель комитета. Среди них — организационные мероприятия (четкое разграничение ответственности потребителя, управляющей, поставляющей или специализированной компаний), технические средства, которые могут эффективно устранить появление утечки газа. Кроме того, Завальный напомнил о проблеме отсутствия контроля за оборотом газовых баллонов.

«Система аттестации их утеряна, то есть они фактически предоставлены сами себе. Сотни людей гибнут из-за этой проблемы — отсутствия контроля и регулирования использования баллонов. Такая проблема тоже есть, она требует разрешения», — заключил председатель Комитета по энергетике.

14 января в городе Шахты Ростовской области в результате взрыва бытового газа погибли 5 человек, 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области в результате обрушения подъезда жилого дома погибли 39 человек. Приоритетной версией случившегося также считается взрыв газа.

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