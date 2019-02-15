Минкульт РФ разработал план по совершенствованию системы безопасности в музеях

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Министерстве культуры РФ разработали комплексный план по совершенствованию системы безопасности в музеях, сообщает ТАСС.

План представил новый замминистра культуры России Николай Овсиенко, который в первую очередь отвечает за систему безопасности, рассказала в интервью НТВ вице-премьер Ольга Голодец.

«Он (Николай Овсиенко – прим. Т-и) уже представил очень серьезное комплексное решение, потому что в современном мире система безопасности должна быть принципиально другой, она должна опираться на те технические средства, которыми мы располагаем и на те новые возможности, которые эти средства нам дают», — отметила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что специалисты ГК «Стрелец» разработали новую систему охраны объектов, которая, по словам исполнительного директора ГК Михаила Левчука, уже используется в Третьяковской галерее.

С 14 по 15 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, главной темой которого стала реализация нацпроектов.

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