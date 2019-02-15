Голикова предложила ввести в российских школах питание для детей-диабетиков

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в школах страны питание двух видов, один из которых будет предназначаться для детей, больных диабетом, сообщает ТАСС.

«Достаточно разделить в школе меню питания на две группы: нормальной калорийности, низкокалорийное. Там не будет хлеба, не будет сладкого компота и всего остального. Ребенок не будет считать себя уязвленным с точки зрения того, что если там будет написано „для диабетиков“, то туда лучше не подходи», — считает вице-премьер.

Всего в стране сейчас живут около 42 тысяч детей, которые страдают от сахарного диабета.

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