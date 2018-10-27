Казанский «Зенит» в пятый раз выиграл матч в Лиге чемпионов

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Зенит-Казань» в предпоследнем туре группового турнира Лиги чемпионов смешанным составом обыграл во Франкфурте-на-Майне одноименную команду со счетом 3:1.

Пять побед в пяти матчах — казанцы набрали привычный ход в главном еврокубковом турнире. Любопытно, что «Зенит» обыграл «Франкфурт» на той же арене, где в декабре в групповом турнире баскетбольного Кубка Европы одержал победу над хозяевами казанский УНИКС (72:65).

Играть в Германии казанцам пришлось после первого поражения в сезоне — 2:3 от «Факела» на родном паркете в чемпионате России. Тем не менее, трезво оценивая силу соперника, тренерский штаб «Зенита» дал сегодня отдохнуть Максиму Михайлову и Артему Вольвичу. А главный тренер гостей Владимир Алекно доверил управление командой либеро Алексею Вербову, который уже не раз вполне успешно исполнял роль наставника «Зенита». Сам Алекно-старший, внимательно следивший за игрой со скамейки запасных, практически не вмешивался в работу Вербова, ограничившись парой реплик.

Стартовый состав гости выставили смешанный: Мэтью Андерсон, Андрей Сурмачевский, Лоран Алекно, Эрвин Нгапет, Алексей Самойленко и либеро Валентин Кротков. После довольно нервного начала Андерсон забил с подачи, эйс — 5:9. И как не сопротивлялись немцы, догнать россиян они не сумели. Вошли в игру Александр Бутько и Алексей Кононов. Причем последний забил первым же касанием — 11:17. Точку в сете поставил Нгапет, вполне ожидаемо ставший самым результативным в рядах гостей, 20:25.

Во втором сете благодаря двум подряд эйсам американского диагонального «Франкфурта» Таннера Сефтстада хозяева даже вышли вперед — 10:7. Не без труда казанцы переломили ход партии. Эйс-планер Алекно-младшего — 11:10, блок удачно вышедшего на замену Никиты Алексеева —15:17. Точку в партии поставил разыгравшийся Сурмачевский — 21:25.

Все, что сумели сделать хозяева, это вырвать победу в третьем сете, который гости начали уверенно, — 3:7 на блоке. Эйс доигровщика Лоренца Калитцека — 10:9. Упорная борьба очко в очко шла в этой партии до самого конца. Подвели гостей ошибки на подаче. Нгапет сделал счет 19:19, после чего три раза подряд казанцы подали либо в сетку, либо в аут. Вадим Лихошерстов вернул было интригу, 24:23, но «Франкфурт» вырвал партию — 25:23.

Разозленные гости в четвертом сете сначала позволили немцам выйти вперед — 6:4, а потом нанесли мощный контрудар — 7-0. На табло загорелось 6:11. Тем не менее хозяева не сломались и бились до конца, но смешанный состав «Зенита» оказался им не по зубам. Эйс Сурмачевского — 18:25, победа казанской команды.

«Франкфурт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) — «Зенит» (Казань, Россия) — 1:3 (20:25, 21:25, 25:23, 18:25).

За тур до конца группового турнира казанцы с пятью победами в пяти матчах обеспечили себе первое место и выход в плей-офф. Вторым в группе идет «Халкбанк» (Анкара), обыгравший в этом туре в Бельгии «Кнак» (3:1). У турецкой команды три победы и два поражения, они тоже вышли в плей-офф. У «Франкфурта» и «Кнака» по одной победе при четырех поражениях. В последнем туре 27 февраля «Зенит» примет дома «Халкбанк». А 17 февраля на родном паркете казанцы в рамках чемпионата России сыграют с новосибирским «Локомотивом».

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