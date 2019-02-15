В России изымут из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Росздравнадзор решил изъять из обращения в России лекарство от кашля «Эреспал». Соответствующее письмо врио главы надзорного органа Дмитрия Пархоменко опубликовано на сайте ведомства.

Носящие название «Эреспал» сироп и таблетки изымут из обращения «в связи с неблагоприятным соотношением “польза-риск“ при применении данных препаратов».

Распространители лекарств должны будут отчитаться о возврате всех серий препарата поставщикам, а представительству производителя, Лаборатории Сервье, предстоит отчитаться об изъятии. Контроль процесса возложен на территориальные органы Росздравнадзора.

«Эреспал» содержит действующее вещество фенспирид, он был впервые зарегистрирован в 1973 году во Франции и продается сейчас в 32 странах мира.

В 2018 году производитель провел дополнительное исследование на сердцах морских свинок, которое подтвердило потенциальную способность фенспирида вызывать нарушения сердечного ритма. Ранее во всем мире были зарегистрированы пять случаев аритмии после приема содержащих это вещество препаратов, все они имели благоприятный исход.

После эксперимента фармацевтическая компания решила изъять из оборота лекарства, содержащие фенспирид. Процесс приостановки продажи «Эреспала» в России займет около суток, отмечает РИА Новости.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.