Жители Казани назвали своих детей Лавром, Мустафой и Офелией

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Среди самых популярных в столице Татарстана мужских имен минувшей недели оказались Амир, Карим, Самир и Тимофей, а среди женских – Азалия, Алиса, Амелия, Ева, Марьям и Милана.

При этом среди редких имен, которыми казанцы называли своих малышей, есть такие мужские, как Лавр, Лев, Мустафа, Платон, Радислав и Салих, и такие женские, как Айла, Алекса, Виталина, Доминика, Лея, Микаэла, Офелия и Реналия.

Всего в Казани за неделю родились 389 детей: 198 девочек и 191 мальчик. Самым юным отцу и матери исполнилось 19 лет. При этом возраст самого зрелого отца равнялся 62 годам, а самой зрелой матери – 45.

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