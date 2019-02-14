Ветеран ФСБ передал в дар сельской библиотеке Верхнеуслонского района книги про пограничников

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Майданское сельское поселение Верхнеуслонского района посетили представители Совета ветеранов УФСБ России по Республике Татарстан, прошедшие афганскую войну, – полковник в отставке Шамиль Каримов и подполковник в отставке, директор музея ФСБ РФ по Татарстану Ровель Кашапов, пишет газета «Волжская новь».



Высоких гостей встречал глава поселения Виктор Михеев. Гости познакомили сельчан с историческими событиями в Афганистане, рассказали о мужестве и профессионализме наших солдат.



Школу мужества прошли в Афганистане и многие верхнеуслонцы. Не всем из них удалось вернуться живыми в родные края. Погибли и посмертно награждены орденом Красной Звезды Анатолий Казаков, Валерий Токанин и Анатолий Владимиров. Их память местные жители почтили минутой молчания.

На память о встрече Ровель Кашапов передал в сельскую библиотеку свои книги «Наши павшие, как часовые» и «На страже безопасности Отечества», рассказывающие о пограничниках, сотрудниках органов контрразведки, подразделений правительственной связи, бойцах разведывательно-диверсионных отрядов, среди которых значатся и верхнеуслонцы.



Затем в Доме культуры организовали встречу с учащимися и односельчанами погибшего в Афганистане пограничника Анатолия Владимирова из деревни Лесоучасток.

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