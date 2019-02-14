Вдов и матерей погибших афганцев чествовали в Алексеевском районе

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана ветераны пригласили в Музей боевой славы поселка Алексеевское вдов и матерей погибших и умерших после войны солдат, пишет местная газета «Заря».

В Музее боевой славы была представлена экспозиция, на которой собравшиеся могли увидеть личные вещи и фотографии своих родных, пообщаться с ветеранами боевых действий.

Председатель Совета ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Николай Гордеев отметил что воины-интернационалисты с честью выполнили свой долг. «Независимо от современных оценок необходимости войны ребята, воевавшие вдали от родного края, исполняли интернациональный и солдатский долг, не щадя своей жизни. Неоценима горечь потерь матерей, жен и близких. Но мы помним всех, и память о наших земляках жива», – отметил он.

Ко всем присутствующим обратился и настоятель прихода святителя Алексия благочинный Алексеевского благочиния протоиерей Павел Чурашов, который также был участником войны в Афганистане. А начальник отдела Алексеевского военного комиссариата Владимир Макаров отметил, что алексеевцы достойно несли воинскую службу на чужбине.

Вдовам и матерям показали видеофильм об участниках боевых действий и видеоролик с фотографиями всех погибших и умерших, где каждый увидел родное лицо. Собравшиеся смотрели его со слезами на глазах.

Затем матерям и вдовам вручили памятные подарки, которые приобрела местная общественная организация ветеранов за счет средств выигранного гранта.

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