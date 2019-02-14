Урок мужества в память о войне в Афганистане состоялся в Аксубаеве

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники Аксубаевской организации ДОСААФ РТ посвятили памятное мероприятие 30-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба организации.

Представители оборонного общества организовали встречу ветеранов-интеранационалистов, служивших в Афганистане, с учащимися школ Аксубаева и с курсантами, которые учатся в ДОСААФ по военно-учетной специальности ВУС-837 «Военный водитель».

В уроке мужества приняли участие председатель районного Совета ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн Владимир Крайнов, председатель Совета ветеранов МВД России по Аксубаевскому району Шамиль Сахабутдинов, участники войны в Афганистане Тагир Ахметвалиев и Ринат Миргалеев и другие.

Приглашенные гости рассказали ребятам о службе в армии, поделились воспоминаниями о военных годах и о погибших товарищах.

«Память советских солдат, отдавших свои жизни на войне и умерших от ран впоследствии, все присутствующие почтили минутой молчания», – отмечается в сообщении.

Кроме того, воины-афганцы акцентировали внимание на важности физической и моральной подготовки современных молодых людей и пожелали будущим солдатам успешной службы.

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