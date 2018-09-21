На ярмарках Нижнекамска продали мяса и овощей на сумму свыше 74 млн рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 782 тыс. тонн продукции общей стоимостью свыше 74 млн 273 тыс. рублей продано на сельскохозяйственных ярмарках в Нижнекамске, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Фермерские площадки работают в трех точках города. Это Центральный и Бызовский рынки, а также «Магнит» на Южной.

С 15 сентября 2018 года овощей продано более чем на 6 млн рублей. В том числе это 284 тонны картофеля, почти 140 тонн лука, а также морковь, свекла и капуста. За мясо продавцы выручили около 65,5 млн рублей – это примерно 240 тонн продукции.

«Наибольшим спросом пользуется говядина, ее продают в среднем по 300 рублей за килограмм. Меда на ярмарках продали почти на 2 млн, саженцев – 825 штук», – сообщили в администрации района.

В Нижнекамске ярмарки продлятся до конца марта. Цены на картофель колеблются от 10 до 12 рублей за 1 кг, лук стоит 14 рублей, морковь – от 16 до 18 рублей. Свеклу покупатели могут приобрести за 15 рублей, а капусту – за 12 – 16 рублей. Мясо птицы стоит 115 рублей, говядина от 280 до 320 рублей за 1 кг. Свинину можно приобрести за 250 рублей, а баранину за 320 рублей.

Также в продаже для горожан представлены мед за 300 рублей (1 литр) и саженцы (400 рублей за штуку).

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