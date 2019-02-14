Бугульминским ветеранам-интернационалистам вручили юбилейные медали

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В канун празднования памятной даты бугульминские ветераны-интернационалисты приняли из рук военного комиссара района юбилейные награды, пишет «Бугульминская газета».

Один из участников церемонии Сергей Шаталов рассказал, что служил с 1987-го по 1989 год, в том числе полтора года в Афганистане. «Был среди тех, кто последними выходили из него. Были рады, что едем домой, соскучились по Родине. Война снилась потом по ночам, такое не забывается», – поделился он воспоминаниями.

Ветеран боевых действий рассказал, что не теряет связь со своими друзьями, общается с бывшими сослуживцами.

В кафе, где собрались ветераны, было людно – всего собралось около 100 человек, а всего из Бугульмы на службу в Афганистан были отправлены 258 парней. Сейчас многим из них уже почти 60 лет. Шестеро не вернулось домой – это Эрик Газизов, Игорь Киселев, Леонид Горбунов, Олег Осинцев, Валерий Сафаров и Владимир Сапожников.

«Они честно выполняли свой воинский и человеческий долг до конца. Ребята свою судьбу не выбирали, время выбрало их», – обратился к ветеранам военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов.

Юбилейные медали по инициативе активистов ветеранского движения вручили и родителям бугульминцев, не вернувшихся с войны. К тем, кто по состоянию здоровья не может участвовать в официальных мероприятиях, ветераны-интернационалисты приедут на дом. Почетные знаки изготовлены на челябинской художественной фабрике «Брегет».

Традиционно 15 февраля на аллее Героев пройдет митинг, на котором ныне живущие воины отдадут долг памяти. В сельских поселениях запланированы праздничные концерты и чаепития для родителей погибших ребят. Учащиеся кадетской школы-интерната и молодогвардейцы проведут лыжный десант по памятным местам и возложат цветы к памятникам героев. В школах пройдут уроки мужества, а городские музеи расскажут о ратном подвиге земляков.

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