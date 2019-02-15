На театральном фестивале в Набережных Челнах семь коллективов представят свои спектакли

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 17 февраля в Набережночелнинской школе театрального искусства состоится фестиваль театрального искусства «Сказки в городе». Свои постановки подготовили семь коллективов, пишет газета «Челнинские известия».

«Впервые фестиваль представят в новом формате – это будет не только показ спектаклей, но и активные занятия для всей семьи», – отметили организаторы события.

Спектакли подготовили семь коллективов из подростковых клубов Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги.

Семейная театральная студия «Элмер» покажет спектакль «Жили-были ежики». Подростковый клуб «Юный Барс» представит постановку «В поисках добра» (Елабуга), литературно-музыкальный спектакль «Сказки в Чемодане» продемонстрирует коллектив подросткового клуба «Мечтатель», а подростковый клуб «Бригантина» отыграет «Сказки сквозь камни» и спектакль-сказку «Душа подушки». Нижнекамский подростковый клуб «Аметист» представит теневой спектакль «Волшебство на Рождество».

В программе кроме спектаклей присутствуют мастер-классы для детей и родителей. Вход на фестиваль будет свободным.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.