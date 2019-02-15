Драматурги, поэты, иллюзионисты прочли стихи и показали фокусы школьникам Тетюш

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На базе Тетюшской татарской средней общеобразовательной школы состоялась встреча с творческой группой журнала «Казан утлары», пишет местная газета «Авангард».

Во встрече приняли участие заслуженный деятель искусств Татарстана, редактор Татарского книжного издательства, доктор филологических наук, профессор, писатель, поэт и драматург Галимзян Гильманов, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат фестиваля циркового искусства, мастер сцены, драматург Альберт Гадельшин и редактор отдела журнала «Казан утлары» поэт Фаниль Гилязов.

Гости прочитали школьникам и педагогам собственные стихи о родном крае и о любви к нему. Иллюзионист Альберт Гадельшин мастерски продемонстрировал фокусы, для юных тетюшцев этот момент стал самым волшебным.

«Встреча нам очень понравилась. В очередной раз мы убедились, насколько прекрасен и богат наш татарский язык, какие яркие эмоции и чувства он вызывает при прочтении литературных произведений его авторами», – поделилась впечатлениями замдиректора по воспитательной работе Рафися Каримова.

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