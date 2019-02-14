Отток населения из Нижнекамска за пять лет сократился в десять раз

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске сократился отток населения. По итогам прошлого года механическая миграция составила 189 человек, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Ситуацию в прокомментировал глава района Айдар Метшин. Градоначальник отметил, что с 2013 года, на который пришелся пик оттока в 1725 человек, власти муниципалитета с каждым годом добивались снижения этого значения. «И сегодняшний, пусть пока и отрицательный показатель в 189 человек, обнаруживает положительную динамику», – подчеркнул он.





Причину такого серьезного уменьшения миграции Метшин видит в качественных изменениях, которые происходят в Нижнекамске.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамской центральной районной больнице спроектировали новое приемно-диагностическое отделение.

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